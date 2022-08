Le caftan marocain, chef d’œuvre de l’artisanat

Dans tous les pays du monde, chaque pays se reconnaît par son propre code vestimentaire. Si au Japon, le pays se reconnaît par le kimono et en Écosse par le kilt, le Maroc quant à lui se reconnaît par son caftan traditionnel. Le caftan est un vêtement adopté par la royauté marocaine et qui a voyagé à travers les époques jusqu’à notre siècle. De nos jours, le caftan marocain est devenu une mode à lui tout seul grâce à l’édition de Paris sur le Caftan du Maroc. Tout comme le monde lui-même, la mode évolue sans cesse. Notamment, en ce qui concerne le caftan marocain traditionnel : si le caftan traditionnel se porte au quotidien pour l’intérieur, actuellement le Maroc peut être fier de ce vêtement traditionnel qui fait partie des défilés de mode à Paris, voire de la haute couture.

Le caftan marocain reflète, en grande partie, le travail de chef effectué par les artisans créateurs marocains. Découvrez comment, au fil du temps, les caftans marocains sont devenus de vrais chefs-d’œuvre de l’artisanat. Mettons en lumière la réponse ainsi que sur les divers points à connaître sur cette mode marocaine.

Le caftan marocain : ce qu’il faut savoir

Au temps de la royauté, seules la caste royale et certaines familles privilégiées portaient les caftans marocains. Et, depuis quelques années, au Maroc, le caftan est devenu la tenue traditionnelle marocaine adoptée par toutes les classes marocaines. Les femmes marocaines arborent fièrement la mode du caftan dans les événements importants comme à un mariage. D’ailleurs, le style du caftan se marie avec de nombreux accessoires, à savoir :

Associer le caftan marocain avec le voile et une jupe ;

Décorer le caftan avec des pierres précieuses, des perles, ou des motifs à broderie.

Le caftan avec un voile et une jupe

Il est possible de porter le caftan marocain avec un voile (le hijab) lors de la cérémonie de mariage. Pensez tout simplement à accorder la couleur du caftan avec celui du voile.

Le caftan et ses motifs

Grâce à ces perles et pierres précieuses, que la robe ait une couleur en bois de rose ou en d’autres couleurs, le caftan sera sublimé. Pour ce qui est de la touche de broderie, la couture peut être confiée aux mains d’artisans créateurs. En effet, c’est un véritable travail d’artisanat que de faire une couture avec les fils en argent et d’assembler une pierre à la fois sur le caftan.

Dans certains pays comme au Maroc, afin de parfaire le vêtement, le caftan se porte avec des bijoux. Cependant, grâce aux idées innovatrices des stylistes, le caftan se porte également avec des accessoires tels qu’une ceinture en métal.

Le caftan marocain renferme tout un art et une culture.

Le caftan marocain : son histoire

Ce style de vêtement marocain renferme toute une histoire, une culture et un patrimoine de la civilisation perse, ottomane et marocaine. Au tout début, cette tendance vestimentaire était attribuée aux hommes, mais à partir du 19e siècle les femmes sont devenues les seules propriétaires de la tendance vestimentaire du Maroc. Actuellement, au Maroc (dans la ville de Marrakech) et même un peu partout dans le monde, ce vêtement se porte à tous les événements du quotidien comme dans les mariages ou dans les fêtes religieuses.

De nos jours, ce vêtement qui renferme la tradition marocaine est accaparé par le reste du monde. En effet, si auparavant le Maroc était le seul qui le portait, à ce jour, ce vêtement du Maroc fait partie intégrante des défilés à Paris. De plus, les stylistes usent de leur savoir-faire en combinant le caftan du Maroc avec par exemple d’autres styles vestimentaires allant d’une robe de soirée à une simple robe d’intérieur.

Grâce à ses longues découpes, ces vêtements traditionnels se portent avec des talons associés avec des bijoux de valeurs. Influencé par la modernité, l’art vestimentaire du Maroc suit avec facilité cette évolution. Les meilleurs stylistes font revivre à travers leur création la culture marocaine tout en ajoutant leur touche personnelle sur les articles, sans oublier la modernité exigée par la tendance du moment.

Quels sont les différents modèles de caftan ?

Les villes du Maroc comme Marrakech ont chacune leur modèle vestimentaire ainsi que l’art de la broderie sur le caftan. Ces articles se déclinent en plusieurs modèles :

Celui de modèle en velours ou en soie naturelle ou le modèle Fès dont des motifs de broderie ornent les manches, le col et les épaules ;

Celui d’un modèle à coupe droite avec manches serrées ou le modèle El Rbati né depuis peu ;

Celui du modèle El Chamali ou Tetouan qui est confectionné à partir d’un tissu épais en velours dont les manches sont courtes.

Ainsi, comme la poterie, le caftan marocain fait partie intégrante des traditions, d’artisanat et de l’histoire culturelle du Maroc. Il a su s’adapter aux « fashions » évolutions. En effet, cette tendance vestimentaire a su conquérir les grandes marques de Paris (les stylistes) et illumine à chaque fois les grands défilés.